В Харькове грабители подорвали и ограбили банкомат

Он расположен на первом этаже пятиэтажного дома.

В Харькове грабители подорвали и ограбили банкомат
Фото: facebook.com/police.kharkov

В Харькове грабители подорвали банкомат на ул. Академика Волкова, забрали деньги и сбежали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Преступление произошло около 3:30 25 декабря. Сумма похищенных средств уточняется.

"Неизвестные подорвали банкомат, размещенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома", – уточнили правоохранители.

Полицейские установили, что взорвалось самодельное устройство. Среди граждан никто не пострадал.

Напомним, ограбления банкоматов в Харькове при помощи подрыва происходят на протяжении длительного времени.

13 июня 2018 года был взорван банкомат Ощадбанка на Краснодарской улице. 3 апреля в Харькове взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине, и забрали из него деньги.

1 ноября 2018 года взорвали и обчистили банкомат, расположенный на лестничной площадке административного здания на Большой Панасовской улице.

В феврале этого года в Харькове неизвестные взорвали два банкомата и забрали кассеты. В апреле произошло еще одно похожее ограбление.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киберполиция разоблачила одессита на распространении детской порнографииКиберполиция разоблачила одессита на распространении детской порнографии
Полиция разоблачила сеть детских порно-студий в Днепропетровской областиПолиция разоблачила сеть детских порно-студий в Днепропетровской области
В Николаеве женщина получила ранение, выгуливая собак у полицейского стрельбищаВ Николаеве женщина получила ранение, выгуливая собак у полицейского стрельбища
В Запорожской области мужчина напал на людей с ножом, один погибшийВ Запорожской области мужчина напал на людей с ножом, один погибший
Суд впервые оправдал украинца за выращивание каннабиса в лечебных целяхСуд впервые оправдал украинца за выращивание каннабиса в лечебных целях
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейскогоВ Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
В Киеве трое в масках ограбили мужчину, объявлен розыскВ Киеве трое в масках ограбили мужчину, объявлен розыск
В Первомайском возле Харькова взорвали банкоматВ Первомайском возле Харькова взорвали банкомат
В Киеве на Крещатике ограбили офис Союза журналистовВ Киеве на Крещатике ограбили офис Союза журналистов
В Харьковской области ограбили дом директора госпредприятияВ Харьковской области ограбили дом директора госпредприятия
В Харькове у закладчика изъяли наркотиков на пять миллионов гривенВ Харькове у закладчика изъяли наркотиков на пять миллионов гривен
Харьковские подрывники обчистили очередной банкоматХарьковские подрывники обчистили очередной банкомат
В Харькове задержали злоумышленника, который выманил у пенсионера более миллиона гривенВ Харькове задержали злоумышленника, который выманил у пенсионера более миллиона гривен
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грнВ Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станцииВ Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станции
Последние новости
Подгружаем последние новости