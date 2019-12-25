В Киеве мужчине выстрелили в грудь во дворе его дома, подозреваемый задержан

Покушение на убийство произошло из побуждений мести.

В Днепровском районе Киева мужчина из побуждений мести за своего отца прострелил грудь своему знакомому во дворе его дома. Пострадавший выжил и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

ЧП произошло на ул. Павла Тычины. По словам пострадавшего, утром между ним и отцом стрелка произошел конфликт. Потерпевший посчитал, что отец его знакомого украл мангал с территории предприятия, из-за чего сын решил отомстить, дождался его возле дома, несколько раз выстрелил в него и скрылся.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

42-летний пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением груди. Спустя несколько часов полиция задержала стрелка – местного жителя 1984 года рождения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua Задержанный подозреваемый

"По этому факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство). Задержанному грозит до 15 лет лишения воли", – заявил начальник Днепровского районного управления полиции Александр Кузьмин.

Напомним, 23 декабря в киевском Гидропарке застрелили мужчину. По данным СМИ , мужчиной, который умер от огнестрельного ранения, оказался киевский предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения.

Оружие, из которого стреляли, не установлено. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра 9 мм. Автомобиль преступника найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.