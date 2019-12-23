В киевском Гидропарке застрелили мужчину

В киевском Гидропарке в понедельник застрелили мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киеве .

"В результате инцидента пострадавший получил огнестрельные ранения и погиб на месте. Сейчас проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника", - заявили полицейские.

На место происшествия отправили следственно-оперативные группы, также приехали кинологи патрульные полицейские, врачи.

В Киеве начата специальная операция для поимки убийцы.

По данным издания "Информатор", стрельба произошла возле кафе "Очеретяный кот".

Неизвестный высокий мужчина с закрытым банданой лицом обстрелял автомобиль Toyota и скрылся на сером Volkswagen Passat в сторону моста Патона.

В 15:30 полиция ввела специальную операцию "Сирена".