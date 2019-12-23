В Киеве полиция раскрыла группу лиц, которые неоднократно совершали ложные сообщения о минировании ТРЦ в Голосеевском районе. Им грозит до восьми лет лишения воли, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

С начала 2019 года поступило 15 сообщений о том, что этот ТРЦ заминирован. Убыток заведению оценили в три миллиона гривен. Правоохранители установили четырех подозреваемых: организатора, посредника и двух исполнителей.

Им уже объявили о подозрении в заведомо не правдивом сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении имущества.

"Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2 000 000 грн, трем другим фигурантом - мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточнили полицейские.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе расположен ТРЦ "Оушен Плаза". Напомним, что в конце 2018 года его несколько раз блокировали во время акций протеста против ТПС "Недвижимость", которая контролируется роSSийскими владельцами, среди которых - члены семьи Аркадия Ротенберга.

В июне 2018 ТПС "Невдижимость" выставила ТРЦ на продажу.