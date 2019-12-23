В Киеве раскрыли группу псевдоминеров ТРЦ

Ее организатору назначили залог в 2 000 000 гривен.

В Киеве раскрыли группу псевдоминеров ТРЦ
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полиция раскрыла группу лиц, которые неоднократно совершали ложные сообщения о минировании ТРЦ в Голосеевском районе. Им грозит до восьми лет лишения воли, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

С начала 2019 года поступило 15 сообщений о том, что этот ТРЦ заминирован. Убыток заведению оценили в три миллиона гривен. Правоохранители установили четырех подозреваемых: организатора, посредника и двух исполнителей.

Им уже объявили о подозрении в заведомо не правдивом сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении имущества.

"Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2 000 000 грн, трем другим фигурантом - мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточнили полицейские.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе расположен ТРЦ "Оушен Плаза". Напомним, что в конце 2018 года его несколько раз блокировали во время акций протеста против ТПС "Недвижимость", которая контролируется роSSийскими владельцами, среди которых - члены семьи Аркадия Ротенберга.

В июне 2018 ТПС "Невдижимость" выставила ТРЦ на продажу.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киберполиция разоблачила одессита на распространении детской порнографииКиберполиция разоблачила одессита на распространении детской порнографии
Правоохранители установили организатора убийства сына СоболеваПравоохранители установили организатора убийства сына Соболева
В Николаеве женщина получила ранение, выгуливая собак у полицейского стрельбищаВ Николаеве женщина получила ранение, выгуливая собак у полицейского стрельбища
Владельца киевского кальян-бара поймали на торговле кокаиномВладельца киевского кальян-бара поймали на торговле кокаином
Суд впервые оправдал украинца за выращивание каннабиса в лечебных целяхСуд впервые оправдал украинца за выращивание каннабиса в лечебных целях
Блок рекламы


Похожие новости
Убийца отца уличного музыканта в Киеве получил 13 лет тюрьмыУбийца отца уличного музыканта в Киеве получил 13 лет тюрьмы
В Киеве снова подожгли магазины "Молоко от фермера"В Киеве снова подожгли магазины "Молоко от фермера"
В Киеве из-за пожара в общежитии НАУ эвакуировали 300 студентовВ Киеве из-за пожара в общежитии НАУ эвакуировали 300 студентов
В Киеве зажгли главную елку страныВ Киеве зажгли главную елку страны
В Киеве второй раз за год горела недостроенная высотка в ЖК "Бережанский"В Киеве второй раз за год горела недостроенная высотка в ЖК "Бережанский"
В Киеве задержали женщину за нападение на полицейскогоВ Киеве задержали женщину за нападение на полицейского
В Киеве на Троещине пьяный мужчина избил патрульную полицейскуюВ Киеве на Троещине пьяный мужчина избил патрульную полицейскую
В Киеве два пьяных курсанта академии МВД пытались отобрать у прохожего кроссовкиВ Киеве два пьяных курсанта академии МВД пытались отобрать у прохожего кроссовки
В Киеве школьную учительницу обвинили в жестком обращении с детьмиВ Киеве школьную учительницу обвинили в жестком обращении с детьми
В Киеве вандалы испортили памятник Данте АлигьериВ Киеве вандалы испортили памятник Данте Алигьери
Последние новости
Подгружаем последние новости