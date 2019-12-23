Убийца отца уличного музыканта в Киеве получил 13 лет тюрьмы

Суд полностью поддержал позицию обвинения.

Убийца отца уличного музыканта в Киеве получил 13 лет тюрьмы
Фото: facebook.com / Надія Максимець

Шевченковский районный суд приговорил к 13 годам тюрьмы жителя Киева Анатолия Чивикова, который обвинялся в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олийныка, произошедшем в июне 2017 года у Золотых ворот.

Об этом сообщила в фейсбуке прес-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Такое решение суд принял в понедельник, 23 декабря.

Прокурор просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы, а суд полностью поддержал позицию стороны обвинения.

Напомним, в июне 2017 года возле Золотых ворот молодой музыкант Ярослав Олийнык играл на синтезаторе. Чивикову, который жил рядом, показалось, что музыка была слишком громкой. Возник конфликт, в котором за музыканта заступился его отец, ветеран АТО Сергей Олийнык.

После словесной перепалки недовольный Чивиков сходил домой за ножом и нанес мужчине ножевое ранение в область сердца. Ранение оказалось смертельным.

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