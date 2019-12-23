В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания

Полиция разоружила и задержала всех участников.

В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе полицейские задержали вооруженных охранников двух частных фирм, которые были наняты собственником земельного участка и владельцем здания, которое на нем расположено.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

"О нескольких десятках вооруженных мужчин в масках, которые проникли на частную территорию, в полицию сообщили граждане. На место происшествия были направлены работники батальона особого назначения и следственно-оперативная группа Приморского отдела", - говорится в сообщении.

На месте правоохранители выяснили, что между собственником земельного участка и владельцем расположенного на нем здания продолжается судебный спор. Владелец земли заключил соглашение со столичной охранной фирмой, чтобы та не допускала на территорию местную охранную фирму, нанятую его оппонентом для охраны здания.

Фото: od.npu.gov.ua

Полицейские прекратили конфликт, изъяли оружие у всех участников инцидента и доставили их в отделение для установления личностей. Принимаются меры по выяснению оснований на получение ими оружия и законности получения лиценции на право заниматься охранной деятельностью.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно, событие квалифицируется по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Киевской области угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил операцию по задержанию грабителей. На место также прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сработавшую сигнализацию.

Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Нацполиции Киева, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, в ходе которой погибли пятеро полицейских.

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