В Киевской области полицейский выстрелил себе в голову

Его доставили в реанимационное отделение больницы.

В Киевской области 21-летний работник Сквирского отдела полиции, находясь на суточном дежурстве, выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской области.

"Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы. За его жизнь борются медики", - сказано в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.

Материалы проверки направлены в ГБР для принятия процессуального решения. Устанавливаются причины и обстоятельства попытки самоубийства.

Напомним, в октябре в Ровно во время несения службы застрелился 34-летний полицейский, который проработал в органах внутренних дел 13 лет.