В Светловодске до сих пор сохранились проблемы с отоплением

Минэнерго обещает решить этот вопрос сегодня, 23 декабря.

В Светловодске до сих пор сохранились проблемы с отоплением
Фото: http://kremen.today

В городе Светловодск в Кировоградской области до сих пор есть проблемы с отоплением – не отапливаются три жилых дома. Об этом на фейсбуке сообщило Министерство развития громад и территорий.

По информации министерства, в Украине к отоплению на 100% подключены 23 области и город Киев, проблемы с отоплением остаются лишь в Кировоградской области.

"В г. Светловодск Кировоградской области не отапливается 3 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 23.12.2019", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце ноября в Светловодске прорвало трубопровод внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения, из-за чего без отопления осталось около 13-ти тысяч человек.

26 ноября сообщалось, что в Светловодске начали восстанавливать теплоснабжение в микрорайонах и отдельных домах.

По состоянию на 11 декабря проблемы с отоплением сохранялись в Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях. На тот момент в Светловодске также были не подключены к отоплению три жилых дома и одно учебное заведение.

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