В Старобельске при пожаре в психоневрологическом интернате погибли четыре человека

Еще трое получили ожоги.

В Старобельске при пожаре в психоневрологическом интернате погибли четыре человека
Фото: facebook.com/policeLG

В воскресенье вечером в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната в Луганской области произошел пожар. В результате погибли четыре человека, трое получили ожоги.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба областной полиции.

Сообщение о пожаре поступило правоохранителям в 21:09 воскресенья. На место происшествия выехало руководство Нацполиции, следственно-оперативная группа и группы реагирования.

Как выяснилось, возгорание произошло в одной из палат первого корпуса.

Пока сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям тушили огонь, полиция и медперсонал проводили эвакуацию подопечных. Пожар был локализован в 21:32 и ликвидирован в 22:55.

"В результате погибли четверо пациентов, трое - получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу г. Старобельск.

Фото: facebook.com/policeLG

Сведения внесены в Единый реестр по ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 УК (служебная халатность).

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Предварительная причина - неисправность электропроводки или бытовых электроприборов. В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.

Директору колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение в служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

13 декабря открыли еще одно уголовное производство - по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. Кроме того, в здании одесского ГосЧС ГБР провело обыски. Следователи изъяли материалы проверок с 2014 года.

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