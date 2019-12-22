В Днепре полиция задержала мужчину, который возвращался из корпоратива в нижнем белье

Родственники сообщили правоохранителям о его исчезновении.

В Днепре полиция задержала мужчину, который возвращался из корпоратива в нижнем белье. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"Утром 21 декабря в полицию поступил вызов, что по проспекту Слобожанскому ходит полуобнаженный человек. Экипаж поехал в район вызова и увидел этого гражданина. Он следовал по улице только в нижнем белье", - говорится в сообщении.

Фото: https://www.facebook.com/dnipropolice/

Мужчина объяснил полицейским, что отдыхал на корпоративе, что произошло дальше вспомнить не мог.

Правоохранители установили личность мужчины. Выяснилось, что родственники уже сообщили в полицию о его исчезновении.

Гражданина доставили в отделение полиции и сообщили родным о его местонахождении.

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