В Луцке трое людей получили ножевые ранения, пытаясь остановить избиение мужчины

Двое из пострадавших - правоохранители находившиеся вне службы.

В Луцке трое людей получили ножевые ранения, пытаясь остановить избиение мужчины
Фото: Ufa1

В Луцке трое людей получили ножевые ранения, пытаясь остановить избиение мужчины. Двое из пострадавших - правоохранители, находившиеся вне службы. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Инцидент произошел в пятницу, 20 декабря.

"Неизвестные мужчины в состоянии алкогольного опьянения причинили телесные повреждения случайному прохожему. На защиту пострадавшего вступились двое сотрудников полиции, которые находились вне службы, знакомый правоохранителей и другие прохожие", - говорится в сообщении.

Злоумышленники не отреагировали на замечание правоохранителей и начали проявлять агрессию по отношению к ним. В результате нападавший нанес ножевые ранения полицейским и одному из гражданских.

"Одного полицейского госпитализировали, двух других пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили", - добавили в полиции.

Злоумышленником оказался 20-летний местный житель, его задержали.

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, а также избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Напомним, ранее в Кривом Роге мужчина при задержании ранил полицейского ножом.

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