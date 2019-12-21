Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone

Американский журнал Rolling Stone внес украинский фильм «Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого в топ-50 лучших фильмов десятилетия. Об этом сообщается на сайте издания.

Украинская кинолента оказалась на сорок восьмой позиции рейтинга, опередив фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (49) и «Черную пантеру» Райана Куглера (50).

Составители списка называют фильм Слабошпицкого «самым инновационным использованием сенсорных деприваций десятилетия».

«Это безрадостная драма, в которой нет субтитров, озвучивания или музыки, в исполнении глухого непрофессионального актера, который общается с помощью языка жестов, превращая сценарий «Повелителя мух» в увлекательное кинематографическое упражнение», - говорится в сообщении.

На первой строчке топ-50 от Rolling Stone - американский драматический фильм, снятый Барри Дженкинсом, «Лунный свет».

Напомним, «Племя» - дебютный полнометражный фильм Мирослава Слабошпицкого. Фильм является копродукцией Украины и Нидерландов. Мировая премьера ленты состоялась 21 мая 2014 на Каннском кинофестивале, премьера в Украине - 11 сентября 2014. Фильм рассказывает о молодом парне Сергее, который прибывает в интернат для глухих, где вступает в криминальную группировку «Племя» и влюбляется в девушку Аню.

Лента особенна тем, что она стала первым фильмом в мире, снятым без единого слова - исключительно на украинском языке жестов, и при этом не имеет субтитров, интертитров или закадрового голоса. Лента вышла в прокат в десятках стран и была представлена на более чем 100 кинофестивалях мира, где получила более 40 наград, среди которых Европейский киноприз и три приза Каннского кинофестиваля.