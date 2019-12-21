При пожаре в киевской многоэтажке погибли два человека

Спасатели эвакуировали 15 человек, из них 3 детей, и спасли 4 человека.

В 16-этажном жилом доме в Подольском районе Киева вечером 20 декабря возник пожар. В результате, погибли два человека, информирует пресс-центр ГосЧС.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Сообщается, что в 20:25 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник в жилом доме в Квитневом переулке.

На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 9-м этаже и сразу начали эвакуацию людей с верхних этажей.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В 21:19 сотрудники ГосЧС локализовали пожар, в 22:01 - ликвидировали.

Спасатели эвакуировали 15 человек, из них 3 детей, спасли 4 человека (один из них ребенок, которого направили в "Охматдет" для обследования).

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

На месте задействованы десять единиц основной и специальной пожарно-спасательной части, а также 27 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.

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