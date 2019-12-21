При пожаре в киевской многоэтажке погибли два человека
Спасатели эвакуировали 15 человек, из них 3 детей, и спасли 4 человека.
В 16-этажном жилом доме в Подольском районе Киева вечером 20 декабря возник пожар. В результате, погибли два человека, информирует пресс-центр ГосЧС.
Сообщается, что в 20:25 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник в жилом доме в Квитневом переулке.
На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 9-м этаже и сразу начали эвакуацию людей с верхних этажей.
В 21:19 сотрудники ГосЧС локализовали пожар, в 22:01 - ликвидировали.
Спасатели эвакуировали 15 человек, из них 3 детей, спасли 4 человека (один из них ребенок, которого направили в "Охматдет" для обследования).
На месте задействованы десять единиц основной и специальной пожарно-спасательной части, а также 27 человек личного состава.
Причина возгорания устанавливается.