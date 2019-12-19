Киберполиция разоблачила одессита на распространении детской порнографии

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Киберполиция разоблачила одессита на распространении детской порнографии
Ахивное фото
Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция Одесской области разоблачила 31-летнего жителя, который распространял детскую порнографию. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

С 2018 года мужчина участвовал в закрытых тематических форумах. Распространение детской порнографии он осуществлял, предоставляя доступ заказчику к облачному хранилищу, где был противоправный контент. Взамен он получал доступ к новым файлам с детским порно.

Во время обысков в его доме изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. Во время обзора изъятого имущества, полиция обнаружила доказательства причастности мужчины к распространению видеозаписей и фото детской порнографии.

По данному факту начато досудебное по ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении, ему грозит до 12 лет заключения.

Напомним, в сентябре подозреваемый в пытках детей и распространении детского порно покончил жизнь самоубийством в изоляторе временного содержания в Виннице.

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