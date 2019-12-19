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2019-12-19
Возле школы в Одесской области нашли более 300 боеприпасов времен Второй мировой войны
Среди найденного - артснаряды, ручные гранаты и взрыватели.
Фото: Сергей Нужненко
В селе Большой Дальник Беляевского района Одесской области на территории школы саперы обнаружили более 300 взрывоопасных предметов времен Второй мировой.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"18 декабря в с. Большой Дальник Беляевского района на территории школы обнаружено 346 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, а именно: артиллерийские снаряды калибра 45 мм - 271 единица, ручные гранаты - 21 единица и взрыватели - 54 единицы", - говорится в сообщении.
Саперы изъяли боеприпасы и обезвредили их.
Напомним, в марте в Ла-Манше взорвали рекордное количество боеприпасов времен Второй мировой войны.