СБУ в Одессе сожгла наркотики на 100 млн долларов

Уничтожению подверглись оптовые партии котрабандных марихуаны, кокаина и героина.

СБУ в Одессе сожгла наркотики на 100 млн долларов

Почти 4 тонны наркотиков, которые были изъяты Службой безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обращению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, утилизировано в Одессе.

Фото: СБУ

Вещественные доказательства после судебных постановлений были предоставлены для уничтожения спецпредприятию, которое занимается утилизацией опасных отходов, информирует пресс-служба управления СБУ в Одесской области.

Передача и сожжение наркотиков происходили под наблюдением совместной комиссии СБУ и контролирующих органов, с участием представителей общественности и местных СМИ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Уничтожению подверглись оптовые партии котрабандных марихуаны, кокаина, героина, стоимость которых по ценам черного рынка составляет $100 млн", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре в Харькове у закладчика изъяли наркотиков на пять миллионов гривен.

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