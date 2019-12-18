Владельца киевского кальян-бара поймали на торговле кокаином

Наркотики продавали как внутри бара посетителям, так и через систему дилеров.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила о задержании владельца киевского кальян-бара по подозрению в торговле кокаином.

Об этом говорится на сайте СБУ .

Название заведения не указано, его владелец - уроженец Ближнего Востока. По данным следствия, он входит в организованную группировку, которая занималась контрабандой наркотиков в Украину. Запрещенные вещества потом продавали как внутри бара его посетителям, так и через систему дилеров.

В СБУ заявили, что объем продаж составлял почти килограмм кокаина в месяц.

Во время обысков в помещении кальян-бара и квартирах фигурантов дела нашли 200 г кокаина, больше 30 электронных сигарет с каннабисом, веса, упаковочный материал для сбыта наркотиков. Стоимость изъятого - больше 700 тысяч гривен.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Пока подозрение по ч.2 ст.307 (сбыт наркотиков) сообщили только владельцу бара. В отношении других фигурантов еще идут следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в конце ноября на границе со Словакией задержали фуру с крупной партией героина.