В Черкасской области подросток торговал марихуаной

Полицейские объявили подозрение несовершеннолетнему жителю одного из сел Уманского района Черкасской области в наркоторговле. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: Нацполиция

Оперативники получили информацию о том, что несовершеннолетний житель хранит и распространяет наркотические средства

Во время обысков по его месту жительства, полицейские изъяли 30 полимерных пакетов с расфасованной и готовой к употреблению марихуаной.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Следствие по данному уголовному производству продолжается.