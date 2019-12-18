По факту бунта заключенных в Кропивницком открыли два уголовных дела

В СИЗО ввели особый режим.

По факту бунта заключенных в Кропивницком открыли два уголовных дела
Фото: Сергей Нужненко

После бунта заключенных в СИЗО Кропивницкого, ситуация уже полностью под контролем, введен особый режим и открыто уголовное дело. Об этом сообщает южное региональное управление Минюста на фейсбуке.

"Согласно статье 19 Закона Украины (о предварительном заключении), особый режим предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, прекращение всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также предоставление свиданий и принятие посылок и передач, осуществления других режимных мероприятий", - сказано в сообщении.

Прокуратура Кировоградской области открыла уголовное дело по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) по факту насилия в отношении работника Кропивницкого СИЗО. Статья предусматривает от 5 до 12 лет заключения.

Кроме того, прокуратура открыла уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации Кропивницкого СИЗО, что повлекло значительные материальные убытки, по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Напомним, 27 мая в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром. Заключенные совершили поджог одного из зданий на территории колонии в знак протеста против условий содержания - антисантарии, недостатка пищи и ее плохого качества, а также побоев и вымогательства.

Бунт подавили, в результате инцидента пострадали 13 сотрудников колонии. Заведение переведено на особый режим, который запрещает посещения и передачи.

Ранее о готовности расформировать исправительное учреждение заявил бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький. По его словам, арестантов должны были распределить в другие исправительные учреждения.

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