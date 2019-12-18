В Киевской области во двор предпринимателей бросили гранату

В Киевской области в селе Великая Солтановка неизвестный бросил гранату во двор дома частных предпринимателей. Взрыв повредил две машины, сообщили на странице областной полиции в Facebook.

"В половину пятого утра в с. Великая Солтановка во дворе частного дома произошел взрыв. Хозяйка дома сразу обратилась в полицию", - уточнили правоохранители.

ЧП обошлось без потерпевших. Полиция решает вопрос о правовой квалификации преступления.

Фото: #facebook#.com/pol.kyivregion

Напомним, в Киеве на улице Олеся Гончара около 23:00 21 ноября произошел взрыв в подъезде жилого дома. Никто не пострадал, но внутри повредилась внутренняя отделка.