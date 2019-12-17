В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)

Сами сотрудники убежали из корпуса и закрылись в административном здании.

В следственном изоляторе Кропивницкого происходит бунт заключенных. Об этом сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький у себя на фейсбуке.

Кировоградский губернатор был недоволен состоянием дел в этом СИЗО . Получив информацию, что руководство изолятора и управления не заинтересованы в наведении порядков, было поручено полиции, СБУ и другим правоохранительным органам вез без ведома начальника СИЗО принять меры для стабилизации там обстановки.

Под этим предлогом из СИЗО пытались вывезти «смотрящих», но об этом не известили ни начальника следственного изолятора, ни руководителя межрегионального управления Одессы.

«Смотрящих» вывезли в изолятор временного содержания полиции. Какое-то время их там держали под предлогом проведения следственных действий. По словам Старенького, когда пытались вывезти третьего главного «смотрящего» Арсена, сотрудники СИЗО дали ему возможность спокойно передвигаться, сходить за вещами в камеру, попрощаться со всеми.

Он это использовал как неповиновение полиции и призвал других к поддержке того, чтобы его не вывозили, будто бы в полиции их чуть ли не убивают.

Когда Арсен шел якобы за вещами, он зашел в кабинет женщины-психолога и нанес ей несколько ударов. После этого, в поддержку заключенные вышли из камер, отобрали у сотрудников ключи и начали совершать беспорядки.

Сами сотрудники убежали из корпуса и закрылись в административном здании. Сигнала тревоги не было, также не было сбора групп быстрого реагирования по области.

Старенький отметил, что на сегодня ситуация остается неконтролируемой, никаких мер не принимается, охрана не усиливается.

Позднее на странице Администрации уголовно-исполнительной службы Украины в Facebook подтвердили факт дестабилизации ситуации в этом СИЗО .

Заключенный М. напал на сотрудницу СИЗО , угрожал ей и ее семье расправой, нецензурно ругался и нанес ей телесные повреждения. Спустя несколько часов этот заключенный отказался давать письменные пояснения своих действий, вновь начал вести себя агрессивно и призывал других к неправомерному поведению.

"В то же время в поддержку противоправных действий заключенного М., находящиеся в других камерах поддержали призыв и начали стучать в двери и повреждать камерный инвентарь. Для прекращения группового неповиновения начальник учреждения объявил общий сбор персонала и принял первоочередные меры для ликвидации последствий этого поведения и стабилизации обстановки", - подвели итог в администрации.

Напомним, 27 мая в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром. Заключенные совершили поджог одного из зданий на территории колонии в знак протеста против условий содержания - антисантарии, недостатка пищи и ее плохого качества, а также побоев и вымогательства.

Бунт подавили, в результате инцидента пострадали 13 сотрудников колонии. Заведение переведено на особый режим, который запрещает посещения и передачи.

Ранее о готовности расформировать исправительное учреждение заявил бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький. По его словам, арестантов должны были распределить в другие исправительные учреждения.

После этого Минюст решил ее законсервировать.