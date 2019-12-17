Участник марафона в США, шлепнувший во время забега по попе журналистку, оказался служителем церкви

Накануне в городе Саванна, штат Джорджия (США) прошел традиционный благотворительный марафон.

В этом году забег был отмечен скандалом.

Один из участников, пробегая мимо журналистки телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян, шлепнул ее по попе.

Девушка отреагировала на произошедшее в своем Twitter и заявила, что ни одна женщина не должна терпеть подобное отношение к себе.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo — Tonya (@GrrrlZilla) 7 декабря 2019 г.

"Обращаюсь к мужчине, который шлепнул меня в прямом эфире этим утром. Ты нарушил мои права, объективировал и смутил меня. Ни одна женщина никогда не должна мириться с подобным – на работе или где-либо еще", - цитирует Бозарджян xsport.ua.

Организаторы забега быстро установили личность мужчины, которым оказался Томас Каллавей служитель церкви в Стэйтсборо в штате Джорджия, и запретили ему принимать участие в следующих забегах.

В свою очередь, полиция заинтересовалась им более конструктивно и задержала, ведь Бозарджян пожаловалась на сексуальное домогательство.

В итоге, Каллавей вышел под залог в 1300 долларов, но адвокат журналистки заявил, что точка в деле еще не поставлена, поскольку его клиентка намерена добиться справедливого наказания для мужчины.