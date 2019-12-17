Участник марафона в США, шлепнувший во время забега по попе журналистку, оказался служителем церкви

"Обращаюсь к мужчине, который шлепнул меня в прямом эфире этим утром. Ты нарушил мои права, объективировал и смутил меня. Ни одна женщина никогда не должна мириться с подобным – на работе или где-либо еще", - цитирует Бозарджян xsport.ua.
Организаторы забега быстро установили личность мужчины, которым оказался Томас Каллавей служитель церкви в Стэйтсборо в штате Джорджия, и запретили ему принимать участие в следующих забегах.
В свою очередь, полиция заинтересовалась им более конструктивно и задержала, ведь Бозарджян пожаловалась на сексуальное домогательство.
В итоге, Каллавей вышел под залог в 1300 долларов, но адвокат журналистки заявил, что точка в деле еще не поставлена, поскольку его клиентка намерена добиться справедливого наказания для мужчины.