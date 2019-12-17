Участник марафона в США, шлепнувший во время забега по попе журналистку, оказался служителем церкви

Алекс Бозарджян была крайне недовольна поведением мужчины.

Участник марафона в США, шлепнувший во время забега по попе журналистку, оказался служителем церкви
Алекс Бозарджян
Фото: скриншот

Накануне в городе Саванна, штат Джорджия (США) прошел традиционный благотворительный марафон.

В этом году забег был отмечен скандалом.

Один из участников, пробегая мимо журналистки телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян, шлепнул ее по попе.

Девушка отреагировала на произошедшее в своем Twitter и заявила, что ни одна женщина не должна терпеть подобное отношение к себе.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo

— Tonya (@GrrrlZilla) 7 декабря 2019 г.
"Обращаюсь к мужчине, который шлепнул меня в прямом эфире этим утром. Ты нарушил мои права, объективировал и смутил меня. Ни одна женщина никогда не должна мириться с подобным – на работе или где-либо еще", - цитирует Бозарджян xsport.ua.

Организаторы забега быстро установили личность мужчины, которым оказался Томас Каллавей служитель церкви в Стэйтсборо в штате Джорджия, и запретили ему принимать участие в следующих забегах.

В свою очередь, полиция заинтересовалась им более конструктивно и задержала, ведь Бозарджян пожаловалась на сексуальное домогательство.

В итоге, Каллавей вышел под залог в 1300 долларов, но адвокат журналистки заявил, что точка в деле еще не поставлена, поскольку его клиентка намерена добиться справедливого наказания для мужчины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В центре Киева горела пиццерия MimosaВ центре Киева горела пиццерия Mimosa
Число погибших во время пожара в одесском колледже выросло до 16Число погибших во время пожара в одесском колледже выросло до 16
Банда грабителей открыла стрельбу по полиции во время нападения в Киевской областиБанда грабителей открыла стрельбу по полиции во время нападения в Киевской области
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьянуВ супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
В Киеве два пьяных курсанта академии МВД пытались отобрать у прохожего кроссовкиВ Киеве два пьяных курсанта академии МВД пытались отобрать у прохожего кроссовки
Блок рекламы


Похожие новости
Банда грабителей открыла стрельбу по полиции во время нападения в Киевской областиБанда грабителей открыла стрельбу по полиции во время нападения в Киевской области
Число погибших во время пожара в одесском колледже выросло до 16Число погибших во время пожара в одесском колледже выросло до 16
В Кременчуге мужчина во время ссоры застрелил отцаВ Кременчуге мужчина во время ссоры застрелил отца
В больнице умер спасатель, пострадавший во время тушения пожара в одесском колледжеВ больнице умер спасатель, пострадавший во время тушения пожара в одесском колледже
Судья из Новоукраинки погиб во время пожараСудья из Новоукраинки погиб во время пожара
В Крыму старшеклассник умер во время урокаВ Крыму старшеклассник умер во время урока
В главной католической церкви Нью-Йорка почтили память жертв ГолодомораВ главной католической церкви Нью-Йорка почтили память жертв Голодомора
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грнВ Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Луганской области во время конвоирования в СИЗО сбежал подозреваемыйВ Луганской области во время конвоирования в СИЗО сбежал подозреваемый
В Сумской области почти сутки искали подростка, потерявшегося во время соревнований по спортивному ориентированиюВ Сумской области почти сутки искали подростка, потерявшегося во время соревнований по спортивному ориентированию
Последние новости
Подгружаем последние новости