Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже

Начальник полиции Одесской области Олег Бех назвал предварительную причину возникновения пожара в одесском колледже – им стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов. Об этом он сообщил на брифинге, передает "РБК-Украина".

Две другие версии возникновения пожара - поджог и неосторожное обращение с огнем, однако они считаются недействительными.

В ГосЧС заключили, что пожар начался в кабинете №9, расположенном на 3-м этаже колледжа.

"По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", - отметил Бех.

Он также сказал, что сегодня из столицы приехали эксперты, которые помогают местным следователям в дополнительном осмотре места происшествия. Назначена дополнительная экспертиза, которая позволит следствию сделать окончательный вывод о причинах пожара.

Правоохранитель добавил, что по состоянию на утро вторника, родственникам погибших еще не отдали 11 тел.

"Мы на сегодняшний день по приметам, одежде, по внешним признакам все установили и понимаем, кто эти люди. К концу недели, думаю, будут уже промежуточные результаты молекулярно-генетические экспертизы. И где-то со следующей недели начнем работать с родственниками, чтобы выдать тела близких, погибших на пожаре", - добавил он.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что он мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение по служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

13 декабря открыли еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. Кроме того, в здании одесского ГосЧС ГБР провело обыски. Следователи изъяли материалы проверок с 2014 года.