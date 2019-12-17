На Apple, Google, Dell, Microsoft и Tesla подали в суд из-за использования детского труда в кобальтовых шахтах

По сообщениям сетевых источников, правозащитники из организации IRAdvocates подали коллективный иск к Apple , Google , Dell, Microsoft и Tesla, обвинив компании в использовании детского труда при добыче кобальта в шахтах, расположенных на территории Демократической Республики Конго.

В Конго имеются крупнейшие в мире запасы кобальта, который используется для изготовления литий-ионных аккумуляторов, необходимых техническим и автомобилестроительным компаниям. В распоряжении истцов имеются доказательства того, что упомянутые ранее компании поощряли труд на шахтах, где детей принуждали к добыче кобальта в условиях, которые могли повлечь за собой смерть или серьёзные травмы.

«Маленькие дети, добывающие кобальт для ответчиков, не просто вынуждены работать на полную ставку. Они вынуждены трудиться в чрезвычайно опасных условиях в ущерб собственному будущему», — говорится в исковом заявлении.

Истцы заявляют о том, что для работников кобальтовых шахт в Конго не создаётся должных условий труда. При этом, в добыче кобальта используется большое количество детей школьного возраста, которые получают в день всего 2-3 доллара. Истцы намерены добиться того, чтобы рабочим и пострадавшим оказывалась соответствующая помощь, предусматриваемая действующим законодательством. Кроме того, правозащитники намерены взыскать с ответчиков компенсации родственникам пострадавших и погибших рабочих кобальтовых шахт. Сами же работники должны получить компенсацию заработной платы. Ожидается, что размер компенсаций и взысканий будет установлен судом после рассмотрения искового заявления.



