В Киеве второй раз за год горела недостроенная высотка в ЖК "Бережанский"

В результате повреждены оконные рамы на двух этажах.

В Киеве второй раз за год горела недостроенная высотка в ЖК "Бережанский"
Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Оболонском районе Киева загорелась недостроенная высотка жилищного комплекса "Бережанский".

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в фейсбуке.

"16 декабря в 15:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС поступило сообщение о пожаре на ул. Бережанской,15, в Оболонском районе столицы. На место происшествия было отправлено ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию установлено, что произошло возгорание пенопласта на крыше одноэтажного пристройки к новостройке на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается ,что в 15:53 пожар пожарные локализовали огонь, а в 15:55 - ликвидировали возгорание.

В результате повреждены две оконные рамы на двух этажах новостройки. Причина возникновения пожара выясняется.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

На месте происшествия работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона.

Напомним, 31 августа в ЖК Бережанский произошел пожар по тому же адресу. Сообщалось, что загорелся утеплитель, а в результате пожара в доме были разбиты несколько окон, люди не пострадали.

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