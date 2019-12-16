В Киеве задержали женщину за нападение на полицейского

Ее сообщник распылил газ в лицо полицейскому и сбежал.

В Киеве задержали женщину за нападение на полицейского
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В Киеве на железнодорожном вокзале полицейские задержали женщину, которая напала на полицейского. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Полицейский совместно с нацгвардейцами в помещении вокзала остановили подозрительную группу лиц для проверки. Во время общения правоохранители предложили гражданам пройти в отдел полиции для установления личных данных.

Однако в ответ они начали конфликтовать и агрессивно себя вести. Женщина бросилась на полицейского и ударила его несколько раз неизвестным предметом в голову, а ее знакомый распылил газ в лицо полицейского.

Правоохранителям удалось задержать женщину, однако ее сообщник успел сбежать. Задержанной оказалась 31-летняя жительница Закарпатской области, ранее судимая за кражи.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантке подозрения и избрании меры пресечения. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве на Троещине пьяный мужчина избил патрульную полицейскую и сломал ей нагрудную камеру. Злоумышленника задержали, им оказался 29-летний ранее не судимый местный житель.

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