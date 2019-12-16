В Ровно к дверной ручке частного предприятия прикрепили гранату

Граната не несла угрозы, поскольку была детонирована ранее.

Сегодня утром, 16 декабря в Ровно на переулке Рабочий неизвестные прикрепили к дверной ручке частного предприятия гранату. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

"По внешнему виду на ручку входной двери прикрепили гранату РГД-5 с запалом. Впрочем, во время разрядки и приведения объекта в безопасное состояние специалисты-взрывотехники установили, что предмет не несет угрозы из-за технической неисправности (запал гранаты был детонирован ранее)", - сказано в сообщении.

Фото: Нацполиция

Полицейские начали уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасом), гранату изъяли и направят ее на экспертизу.

Напомним, в середине ноября в Днепре на улице Гладкова во дворе дома взорвалась граната. В результате мужчина 1975 года рождения получил телесные повреждения, от которых погиб.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В центре Киева горела пиццерия MimosaВ центре Киева горела пиццерия Mimosa
Директор Института сердца Тодуров заявил об излечении спины КашпировскимДиректор Института сердца Тодуров заявил об излечении спины Кашпировским
Умерла солистка группы Roxette Мари ФредрикссонУмерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Банда грабителей открыла стрельбу по полиции во время нападения в Киевской областиБанда грабителей открыла стрельбу по полиции во время нападения в Киевской области
В Киеве два пьяных курсанта академии МВД пытались отобрать у прохожего кроссовкиВ Киеве два пьяных курсанта академии МВД пытались отобрать у прохожего кроссовки
Блок рекламы


Похожие новости
В Ровно задержанный угрожал подорвать полицейских гранатойВ Ровно задержанный угрожал подорвать полицейских гранатой
В Харьковской области ограбили дом директора госпредприятияВ Харьковской области ограбили дом директора госпредприятия
В квартире наркоторговца в Киеве обнаружили боевую гранатуВ квартире наркоторговца в Киеве обнаружили боевую гранату
В Киеве на Троещинском рынке ночью взорвали гранатуВ Киеве на Троещинском рынке ночью взорвали гранату
В центре Киева взорвали гранату, есть жертвыВ центре Киева взорвали гранату, есть жертвы
Убийца, вышедший по "закону Савченко", совершил новое покушение ровно через 10 лет после первого преступленияУбийца, вышедший по "закону Савченко", совершил новое покушение ровно через 10 лет после первого преступления
В Ровно 12-летняя девочка родила ребенкаВ Ровно 12-летняя девочка родила ребенка
Возле Ровно горела свалкаВозле Ровно горела свалка
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим автоВ Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
В селе около Ровно коммунальщик погиб из-за отравления испарениями из канализацииВ селе около Ровно коммунальщик погиб из-за отравления испарениями из канализации
Последние новости
Подгружаем последние новости