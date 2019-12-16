Из-за пожара в одесском колледже в больницах остаются 9 пострадавших

Семеро из них лечатся в военном госпитале.

Из-за пожара в одесском колледже в больницах остаются 9 пострадавших
Фото: Думская

Девять пострадавших из-за пожара в одесском колледже экономики остаются в больницах. Об этом сообщила вице-мэр Одессы Светлана Бедрега, передает "Укринформ".

"По состоянию на 16 декабря, на стационарном лечении находятся девять пострадавших в результате пожара в колледже, произошедшем 4 декабря. В том числе семеро в военном госпитале, а двое - в городских больницах №1 и №10. Всего около тридцати человек продолжают лечение, в том числе амбулаторно", - отметила Бедрега.

Вице-мэр напомнила, что продолжается генетическая экспертиза по 11 погибшим во время пожара.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что он мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение по служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

13 декабря открыли еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. Кроме того, в здании одесского ГосЧС ГБР провело обыски. Следователи изъяли материалы проверок с 2014 года.

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