В Киев привезли Вифлеемский огонь мира

Вифлеемский огонь мира 15 декабря прибыл в Украину и уже запылал у киевлян. Вифлеемский огонь мира пластуны привезли из Вены, где ежегодно 14 декабря проходит международная передача Огня скаутам мира.

Об этом сообщает Пласт - украинский скаутинг в фейсбуке.

Фото: facebook.com/PlastUA

"Пластуны передали этот символ любви и добра громаде Киева , а уже совсем скоро будут распространять его в государственные учреждения, больницы, детские дома. В частности, группа пластунов повезет Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки нашим защитникам в зону боевых действий. Так, к Рождеству пластуны будут передавать Огонь всем украинцам, чтобы в Сочельник символ мира, к которому мы так стремимся, загорелся в наших домах", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/PlastUA

Фото: facebook.com/PlastUA

Ежегодную предрождественскую традицию распространения Вифлеемского огня мира пластуны начали в Михайловском соборе. Уже 21-й год украинские скауты будут распространять его как символ мира, единства и любви громадам городов, больницам, школам, детским домам. Пятый год Огонь распространяется в зону боевых действий на востоке Украины.

Вифлеемский огонь мира ежегодно зажигают на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а дальше австрийские скауты транспортируют его самолетом в Австрию.

Напомним, в Украине третий год подряд официально отпразднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января.