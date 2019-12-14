Нацполиция: информация о заказчике нападения на Соболева - засекречена

Ранее в СМИ появились сообщения, что следователи установили его личность.

Национальная полиция засекретила информацию о возможных заказчиках убийства Вячеслава Соболева, вместо которого застрелили его 3-летнего сына. Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Украинской новостей.

Издание просило Нацполицию предоставить информацию о том, кто является заказчиком преступления и будет ли проведен "полиграф" с участием бывшего депутата Верховной Рады Александра Грановского (БПП) и других лиц, которых вспомнил сам Соболев.

В ответе на запрос Нацполиция сослалась на статью 222 Уголовно-процессуального кодекса, отметив, что эта информация является тайной досудебного расследования и не может быть обнародована.

Ранее СМИ сообщали, что полиция вышла на заказчика нападения на Соболева и намерена вскоре его задержать.

Напомним, 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль основателя первой сети донецких супермаркетов и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате погиб его трехлетний сын.

Спустя 12 часов после происшествия полиции удалось задержать подозреваемых в убийстве ребенка.

4 декабря подозреваемых арестовали на два месяца без права внесения залога.