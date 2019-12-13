В Житомирской области поймали сбежавших из колонии заключенных

Одного из них задержали в доме, где он жил до тюремного срока.

В Житомирской области поймали сбежавших из колонии заключенных
Фото: verge.zp.ua

В Житомирской области задержали обоих осужденных, которые сбежали из Райковской исправительной колонии. Первый был обнаружен на следующий день после побега, 10 декабря, второй - 13 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"Сбежавшего задержали сегодня утром в его же доме, где он проживал до осуждения", - уточнили в прокуратуре.

Обоим задержанным объявили подозрения в побеге из мест лишения воли, осуществимом по предварительному сговору лиц.

Напомним, в ночь с 8 на 9 декабря из Райковской исправительной колонии сбежали заключенные Николай Мойсеенко и Геннадий Мазуренко.

В 2016 году проверка Райковской колонии обнаружила массовые нарушения содержания заключенных. На 512 осужденных в столовой было только 30-40 тарелок и ложек. Воды не было. В меню предусмотрены салаты из свежих овощей, но "ни одного овоща на территории столовой обнаружено не было, как и следов мяса в супе". Лица, помещенные в дисциплинарный изолятор, не имеют доступа к питьевой воде, поскольку кранов нет. Вода предоставлялась по требованию.



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