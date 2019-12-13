Убийца украинцев в Польше нанес одному из них 18 ударов ножом в грудь

Во вторник, 10 декабря завершился допрос 36-летнего Сергея С., который подозревается в убийстве двух украинцев в Польше в ночь с субботы на воскресенье 7-8 декабря. Об этом сообщило "Польское радио".

Задержанному инкриминируют убийство с особой жестокостью и кражу с проникновением.

Согласно следствию, прежде чем подозреваемый решил воспользоваться ножом, он обокрал своих коллег. В понедельник, 2 декабря, мужчина пробрался в комнату убитых и похитил 2,4 тыс. злотых, а так же вещи на сумму 50 злотых.

В следующий раз злоумышленник снова появился там в ночь с субботы на воскресенье (7-8 декабря). На этот раз он непосредственно напал на других работников хозяйства - двух трудовых мигрантов из Украины. Одному из украинцев он нанес ножом 18 ударов в грудь и живот. Второму злоумышленник нанес 5 ножевых ранений в грудную клетку и шею.

Злоумышленник забрал деньги которые они имели при себе, примерно 200 долларов. Тела убийца оставил на месте преступления. Их обнаружили на следующий день. Тогда же вызвали скорую и полицию. Подозреваемого в нетрезвом состоянии, схватили в тот же день вечером на территории другой гмины.

Задержанный мужчина признался в содеянном и дал показания. Ближайшие три месяца он проведет под арестом. Ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.