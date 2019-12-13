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2019-12-13
В центре Киева горела пиццерия Mimosa
Жертв и пострадавших нет.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
В четверг вечером в центре Киева произошел пожар в пиццерии Mimosa, расположенной на Бассейной улице, 1/2.
Об этом сообщила пресс-служба киевского управления ГосЧС.
Посетителей заведения эвакуировали сотрудники пиццерии еще до приезда спасателей. Им оставалось только потушить возгорание, на что потребовалось больше часа.
В результате пожара была повреждена мебель, закопчены стены и потолок ресторана.
Пожар тушили 26 человек.