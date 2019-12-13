В центре Киева горела пиццерия Mimosa

Жертв и пострадавших нет.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В четверг вечером в центре Киева произошел пожар в пиццерии Mimosa, расположенной на Бассейной улице, 1/2.

Об этом сообщила пресс-служба киевского управления ГосЧС.

Посетителей заведения эвакуировали сотрудники пиццерии еще до приезда спасателей. Им оставалось только потушить возгорание, на что потребовалось больше часа.

В результате пожара была повреждена мебель, закопчены стены и потолок ресторана.

Пожар тушили 26 человек.