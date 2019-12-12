Премьера фильма "Матрица-4" состоится в мае 2021 года

Съемки стартуют в начале 2020 года.

Премьера фильма "Матрица-4" состоится в мае 2021 года
Фото: WARNER BROS

Кинокомпания Warner Bros анонсировала дату выхода четвертой части фильма "Матрица". Премьера запланирована на 21 мая 2021 года. Об этом сообщает Variety.

В фильме сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (Нео и Тринити), а также Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис. Режиссером фильма выступит Лана Вачовски.

Кроме того, к актерскому составу присоединится исполнитель главной роли сериала "Охотник за разумом" Джонатан Грофф, а также актриса "Игры престолов" и "Железного кулака" Джессика Хенвик.

Какие-либо детали сюжета пока не раскрываются.

Также сообщается, что в этот же день ожидается премьера фильма «Джон Уик 4» Чада Стахелски, в котором главную роль тоже играет Киану Ривз.

Напомним, в августе этого года Warner Bros подтвердила создание продолжения культового фильма. Сообщалось, что съемки начнутся в начале 2020 года. Три оригинальных фильма – "Матрица", "Матрица: перезагрузка" и "Матрица: революция" – собрали вместе 1,6 млрд долларов в прокате по всему миру. Все три сняты и были написаны Ланой и Лилли Вачовски.

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