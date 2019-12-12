В Киеве два пьяных курсанта академии МВД пытались отобрать у прохожего кроссовки

В Киеве два пьяных курсанта Национальной академии внутренних дел ограбили прохожего и пытались отобрать у него кроссовки.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на решение Голосеевского районного суда.

Инцидент произошел ночью на улице Туманяна в Киеве 30 ноября. Курсанты заметили прохожего и ограбили его. Они забрали у него электронную сигарету, наушники Apple , а также пытались заставить его снять и отдать им свои кроссовки.

Потерпевший смог сбежать и вызвать полицию.

В ходе обыска по месту проживания одного из подозреваемых сотрудники полиции изъяли украденную технику, а также семь номерных автомобильных знаков.