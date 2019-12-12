В Киеве два пьяных курсанта академии МВД пытались отобрать у прохожего кроссовки

Потерпевший смог сбежать и вызвать полицию.

В Киеве два пьяных курсанта академии МВД пытались отобрать у прохожего кроссовки
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Фото: letidor.ru

В Киеве два пьяных курсанта Национальной академии внутренних дел ограбили прохожего и пытались отобрать у него кроссовки.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на решение Голосеевского районного суда.

Инцидент произошел ночью на улице Туманяна в Киеве 30 ноября. Курсанты заметили прохожего и ограбили его. Они забрали у него электронную сигарету, наушники Apple, а также пытались заставить его снять и отдать им свои кроссовки.

Потерпевший смог сбежать и вызвать полицию.

В ходе обыска по месту проживания одного из подозреваемых сотрудники полиции изъяли украденную технику, а также семь номерных автомобильных знаков.

Напомним, ранее в Киеве трое неизвестных в масках напали на мужчину в Голосеевском районе и, угрожая ему ножом, отобрали сумку с деньгами.

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