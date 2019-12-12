В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну

Животное живет в контактнм зоопарке

В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну

В Харькове в одном из магазинов сети АТБ сотрудникам пришлось ловить обезьяну, которая прыгала по конструкциям под потолком.

Видео в соцсети выложили очевидцы, также факт инцидента подтвердили в PR-отделе торговой сети, передает "Укринформ".

"Покупатель зашел с животным в зал, и оно от него убежало. По-видимому, животное было напугано незнакомой обстановкой и таким количеством людей. Так как поймать его сразу не удалось, администрация магазина решила закрыть зал и вывести покупателей. После этого за 20 минут обезьяну поймали и отдали мужчине. И уже к нему вопрос - зачем идти в магазин с животным или почему хотя бы не использовать поводок?" - рассказали сотрудники.

Позже выяснилось, обезьяна живет в контактном зоопарке, который находится на третьем этаже того же ТРЦ, на первом этаже находится супермаркет.

В зоопарке подтвердили, что животное действительно их, но никто ее в магазин специально не водил.

"Она убежала. Заходили сотрудники, чтобы убрать помещение, и она выскочила в дверь. А потом забежала в супермаркет, потому что была открыта дверь. С животным все хорошо", - заверили в зоопарке.

Напомним, ранее в Киеве заметили мужчину с леопардом на поводке.

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