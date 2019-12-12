В Херсоне полиция изъяла амфетамин на 250 тыс. гривен

У подозреваемого изъяли 360 граммов амфетамин.

В Херсоне полицейские задержали мужчину, который изготавливал и распространял амфетамин. У него изъяли 360 граммов наркотического вещества на сумму около 250 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-центр нацполиции.

Фото: Нацполиция

32-летний житель Херсона готовил амфетамин с помощью лабораторного оборудования. Наркотик он сбывал несколькими способами: с помощью закладок и во время личных встреч с потенциальными клиентами. Деньги получал на банковские карты мгновенными переводами.

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

С вою "нарколабораторию" подозреваемый организовал в гараже. Во время обыска у злоумышленника изъли 300 граммов амфетамина, еще 60 граммов и пистолет нашли в его автомобиле. Также изъяты мобильные телефоны, упаковочные материалы, электронные весы, лабораторное оборудование и автомобиль.

Фото: Нацполиция

Подозреваемы также проверяется на причастность к угону автомобилей на территории области. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, В Броварах Киевской области задержали патрульного, который предлагал жителям купить у него амфетамин. При проверке выяснилось, что это работник патрульной полиции Киева. При себе у него изъяли около 3-х граммов амфетамина.

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