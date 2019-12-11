Вышел новый тизер сериала "Новый Папа" Паоло Соррентино

Сериал станет продолжением «Молодого Папы», вышедшего в 2016 году.

Вышел новый тизер сериала "Новый Папа" Паоло Соррентино
Фото: Скриншот из видео

Телеканал HBO опубликовал новый трейлер сериала "Новый Папа" режиссера Паоло Соррентино. Главные роли в нем сыграли Джуд Лоу и Джон Малкович. Также в сериале появятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

"Новый Папа" является продолжением "Молодого Папы", который вышел в 2016 году. Главную роль в нем сыграл Джуд Лоу. По сюжету первого сезона его персонаж - 47-летний кардинал Ленни Белардо стал одним из самых молодых в истории Пап Римских.

Премьера телесериала запланирована на 10 января 2020 года.

Напомним, «Молодой папа» был первым сериалом для Паоло Соррентино, режиссера фильмов "Великая красота", "Юность" и "Великолепный". Его фильм "Юность" участвовал в конкурсе Каннского кинофестиваля в 2015 году и стал лучшим европейским фильмом года по версии Европейской киноакадемии. "Великая красота", чья премьера также состоялась в Каннах в 2013 году, получила "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция вышла на заказчика нападения на отца убитого и 3-летнего мальчика, - СМИПолиция вышла на заказчика нападения на отца убитого и 3-летнего мальчика, - СМИ
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селеВ Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
В Одессе на месте пожара нашли еще два тела, количество жертв выросло до семи человекВ Одессе на месте пожара нашли еще два тела, количество жертв выросло до семи человек
ГБР завершило расследование убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в ПереяславеГБР завершило расследование убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе
В больнице умер спасатель, пострадавший во время тушения пожара в одесском колледжеВ больнице умер спасатель, пострадавший во время тушения пожара в одесском колледже
Блок рекламы


Похожие новости
Появился новый трейлер финального эпизода "Звездных войн"Появился новый трейлер финального эпизода "Звездных войн"
Alyona Alyona получила международную премию как наиболее многообещающий новый артистAlyona Alyona получила международную премию как наиболее многообещающий новый артист
Установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭСУстановлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭС
В Умани на иудейский Новый год ожидают до 40 тысяч паломниковВ Умани на иудейский Новый год ожидают до 40 тысяч паломников
Вышел новый тизер девятого эпизода "Звездных войн"Вышел новый тизер девятого эпизода "Звездных войн"
"Госкино" показало новый трейлер фильма "Запрещенный" о Стусе
На киевской Троещине открыли новый пляжНа киевской Троещине открыли новый пляж
В Калифорнии умер актер сериала "Альф" Макс РайтВ Калифорнии умер актер сериала "Альф" Макс Райт
Новый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонтНовый пешеходный мост в Киеве закрыли на ремонт
Украинский драматург Павел Арье заподозрил создателей сериала "Чернобыль" в плагиатеУкраинский драматург Павел Арье заподозрил создателей сериала "Чернобыль" в плагиате
Последние новости
Подгружаем последние новости