В трех областях Украины сохраняются проблемы с отоплением

В Светловодске не подключены к отоплению три жилых дома и одно учебное заведение.

В трех областях Украины сохраняются проблемы с отоплением
Фото: depositphotos/LCalek

В Украине сохраняются проблемы с отоплением в Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях. Об этом на фейсбуке сообщило Министерство регионального развития.

По состоянию на 11 декабря отопительный сезон полностью начался в 21 области и Киеве. Однако в Светловодске Кировоградской области увеличилось количество неотапливаемых зданий до четырех. В целом проблемы с отоплением наблюдаются в таких областях:

  • в Запорожской области - в Васильевском районе не отапливается 1 учебное заведение. Учебный процесс приостановлен. Ориентировочный срок подключения - 15.12.2019;
  • в Кировоградской области - в г. Светловодск неотапливаемых 3 жилых дома и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 11.12.2019;
  • в Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 2 учебные заведения. Ориентировочный срок подключения - 17.12.2019.
Фото: Минрегион

Напомним, в конце ноября в Светловодске прорвало трубопровод внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения, из-за чего без отопления осталось около 13-ти тысяч людей.

26 ноября сообщалось, что в Светловодске начали восстанавливать теплоснабжение в микрорайонах и отдельных домах.

2 декабря президент Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление почти вдвое на следующую зиму.

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