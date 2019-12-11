Мужчина, который вдохновил мир на Ice Bucket Challenge, умер

Бывшему бейсболисту Питу Фрейтсу было 34 года.

Бывший профессиональный бейсболист Пит Фрейтс, который когда-то вдохновил интернет-пользователей со всего мира принять участие в онлайн-флэшмобе Ice Bucket Challenge, умер в возрасте 34 лет.

Считается, что в 2014 году именно по призыву Фрейтса и его семьи присоединиться к Ice Bucket Challenge началась мировая известность этой акции, пишет ВВС.

Фото: Google Пита Фрейтса обливают водой, 2014

В 2012 году, когда Фрейтсу было 27, ему диагностировали амиотрофический боковой склероз, также известный как болезнь Лу Герига. Через некоторое время его парализовало, он был вынужден начать пользоваться инвалидной коляской. Фрейтс также потерял способность говорить и питался через трубку.

При этом формально акцию начал не Фрейтс. Первым ее запустил профессиональный гольфист Крис Кеннеди, который бросил вызов родственнице своей жены - ее муж также страдал амиотрофическим боковым склерозом. Вызов принял, в частности, Пэт Куинн из Нью-Йорка, а за ним и Пит Фрейнс.

Идея акции заключалась в том, что люди снимают и выкладывают в соцсетях видео, в котором обливаются ледяной водой и передают эстафету другим. Участники, как правило, жертвовали средства в фонд по изучению амиотрофического бокового склероза.

При этом в разных странах акция приобретала локальных особенностей. К примеру в Украине с помощью Ice Bucket Challenge собирали средства на помощь украинской армии, на лечение онкобольных и на другую благотворительность.

По некоторым подсчетам, акция помогла собрать на изучение амиотрофического бокового склероза более 220 млн долларов. Только на Facebook было загружено около 17 млн видео, посвященных Ice Bucket Challenge.

В акции принимали участие не только обычные интернет-пользователи, но и известные актеры, музыканты, политики, спортсмены и другие знаменитости.

Среди них - Джордж Буш, Джастин Трюдо, Билл Гейтс, Леди Гага, Опра Уинфри, Дженнифер Лопез, Криштиану Роналду, Том Круз, Джон Траволта и другие.

Благодаря средствам, собранным в рамках Ice Bucket Challenge, ученые смогли открыть ген, связанный с высоким риском возникновения амиотрофического бокового склероза.