В Британии серийный насильник получил 33 пожизненных приговора

Макканн был признан виновным в том, что 37 раз насиловал 11 женщин и детей.

Серийный насильник, который в течение двух недель напал на 11 женщин и детей в Англии, получил 33 пожизненных приговора.

Об этом сообщает ВВС.

Жертвам Джозефа Макканна было от 11 лет до 71 года. Трех женщин он схватил на улице, угрожая им ножом. Некоторых он насиловал часами и неоднократно.

Суд в Лондоне признал его виновным по 37 обвинениям.

"Это была настоящая кампания изнасилований, похищений и насилия. Я никогда не видел ничего подобного и не слышал о таком", - сказал судья.

Макканн будет отбывать все 33 срока одновременно. Он сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении не раньше, чем через 30 лет.

Макканн нападал на людей, преимущественно женщин, в Лондоне, пригородах Лондона, Манчестере и графстве Чешир.

Свое первое нападение он совершил 21 апреля. Вооружившись ножом, он схватил 21-летнюю женщину в Уотфорде, которая возвращалась домой из ночного клуба, затащил ее в дом и изнасиловал.

Четыре дня спустя он напал на 25-летнюю женщину в лондонском районе Уолтамстоу. Женщина возвращалась домой около полуночи. Он насиловал ее в течение 14 часов в разных домах и парках.

В тот же день он напал на 21-летнюю женщину и ее сестру в лондонском районе Эджуэр. Женщинам в конце концов удалось спастись после того, как он привез их в Уотфорд, где он зарезервировал гостиничный номер. Одна из сестер ударила его бутылкой водки по голове, и женщины бежали и обратились за помощью.

Рано утром 5 мая Макканн проник в комнату женщины, которую он встретил в баре в районе Манчестера. Он привязал ее к кровати, а затем изнасиловал ее 11-летнего сына и 17-летнюю дочь. Он сказал детям: "Завтра вы едете в Европу, но сейчас вы мои". 17-летней девочке удалось сбежать - она выпрыгнула нагишом из окна и вызвала полицию.

Макканн бежал с места преступления, а затем изнасиловал 71-летнюю прохожую и 13-летнюю девочку, которую он увидел на улице. В тот же день Макканн похитил двух 14-летних девочек, угрожая зарубить их мачете.

Полиция обнаружила его автомобиль, но он пытался скрыться. В конце концов он врезался в дерево и залез на него, где его и обнаружил полицейский вертолет. Он был арестован 6 мая.

Сам Макканн отказался прибыть в здание суда во время процесса. Он прятался под одеялом в своей камере, утверждая, что у него сильно болит спина.

В 2008 году Макканн был осужден за разбой: он проник в дом, взломав дверь, а обнаружив престарелую хозяйку, стал ей угрожать ножом. Ему несколько раз отказывали в условно-досрочном освобождении, но в марте 2017 года все-таки освободили.

Вскоре после этого он совершил новое преступление (кражу со взломом) и в январе 2018 года снова был осужден, однако полтора года спустя вышел условно-досрочно.

Последняя его встреча со служащими надзорной службы состоялась всего за три дня до первого нападения.