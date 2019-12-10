Американский словарь Уэбстера определил слово года

Количество поисковых запросов по нему выросло более чем на 300 процентов с 2018 года.

Американский словарь Уэбстера определил слово года
Фото: bbc.com

Американский словарь Уэбстера назвал местоимение "they" (они) словом года. Такое решение лингвистические эксперты приняли в связи с увеличением на 313% запросов этого слова на сайте словаря в сравнении с 2018 годом, пишет CTV News.

"Должен признаться, для меня это странно. Это слово, которое мы все знаем и любим. Так много людей говорили о нем", - сообщил лексикограф и редактор издательства "Мерриэм Уэбстер" Питер Соколовский.

Всплеск поисковых запросов слова "they" произошел после того, как словарь добавил к нему новое определение в сентябре 2019 года. К трактованию этого местоимения добавился "человек, который не идентифицирует себя ни как мужчину, ни как женщину". При этом эксперты отметили, что слово "они" используется как местоимение единственного числа еще с конца XIV века.

Директор представительства трансгендерных групп Ник Адамс отметил, что выбор словаря является позитивным шагом в признании небинарных людей, то есть тех, чья гендерная идентичность находится вне бинарной гендерной системы и не может определиться как исключительно мужчина или исключительно женщина.

Напомним, по версии Оксфордского словаря, словом 2019 года избрали выражение climate emergency, которое переводится как «чрезвычайная климатическая ситуация».

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