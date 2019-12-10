Директору сгоревшего колледжа предъявили подозрение

Национальная полиция 9 декабря сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции в Одесской области Олег Бех на брифинге в Одессе.

"Подозрение одно вчера было вручено руководителю колледжа по служебной халатности. Безусловно, есть другие фигуранты, следствие продолжается", - сказал он.

"Была нарушена пожарная безопасность, в результате которой эвакуация детей была невозможна. В колледже училось более 600 человек, каждый из которых ежегодно платил от 10 до 14 тысяч гривен. За эти деньги руководство колледжа обязано было обеспечить безопасность", - рассказал Бех.

При этом он подчеркнул, что окончательная причина возникновения пожара до сих пор не установлена.

В то же время, по данным источников "Думской", пожар можно было предотвратить на начальном этапе, но заведующая отделением, где началось возгорание, запаниковала.

"С утра она и другие руководители были на совещании у директора. Потом женщина подошла к своему кабинету, открыла дверь и увидела дым. Дымился удлинитель под подоконником, к которому были подключены компьютер и принтер. Она могла предотвратить трагедию, выдернув вилку из розетки, но вместо этого просто заперла дверь на ключ и побежала искать директора. Запаниковала. Испугалась ответственности. Поиски директора затянулись, пожарной сигнализации в учебном заведении не было, эвакуацию никто не организовывал. В некоторых аудиториях студентов даже не известили о происходящем", - рассказал собеседник.

Напомним, утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

По состоянию на утро воскресенья из под завалов достали десять тел. Опознаны трое: преподавательница информатики Анна Бортюк, секретарь Марина Коваль, студент Кирилл Трофимчук. Студентка Ксения Бабенко и спасатель Сергей Шатохин умерли в больнице от полученных во время падения травм.