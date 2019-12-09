Директор Института сердца Тодуров заявил об излечении спины Кашпировским

Известный психотерапевт смог избавить его от болей "за 5 минут".

Директор Института сердца Тодуров заявил об излечении спины Кашпировским
Борис Тодуров и Анатолий Кашпировский
Фото: Скриншот видео

Директор Института сердца Борис Тодуров рассказал, как известный психотерапевт Анатолий Кашпировский "за 5 минут излечил от боли в спине". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"За 5 минут снял мне боль в спине, от которой я страдал на протяжении последнего месяца. Меня - закоренелого скептика, трудно чем-то удивить, но тут действительно произошло чудесное исцеление. Вот такая приятная встреча", - написал Тодуров.

Он пояснил, что после небольшой манипуляции Кашпировский излечил ему спину во время его визита в Институт сердца.

"На своем опыте, своей собственной спиной. Вот я стою, распрямился, могу двигаться, хотя пришел я сюда в полусогнутом состоянии, потому что все болело", - заявил Тодуров.

В свою очередь Анатолий Кашпировский отметил, что процедура, которую он применил к Тодурову, должна остаться тайной.

Напомним, на выборах президента РоSSии 2012 года ЦИК РФ зарегистрировал 17 доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского, среди которых был психотерапевт Анатолий Кашпировский, известный лечебными телесеансами.



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