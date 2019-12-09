Из колонии в Житомирской области сбежали двое заключенных

Один осужден за кражу, второй - за хранение наркотиков.

В Житомирской области из Райковской исправительной колонии сбежали заключенные Николай Мойсеенко и Геннадий Мазуренко. Они пропали в ночь с 8 на 9 декабря, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Николай Мойсеенко, 1980 года рождения, был осужден по ч.3 ст. 195 - кража. Его приметы - рост 160 см, волосы темно-русые, с сединой, глаза серые. Был одет в серую куртку.

Николай Мойсеенко
Фото: zt.npu.gov.ua
Николай Мойсеенко

"Также среди разыскиваемых - Геннадий Мазуренко, 1985 года рождения. В 2017 был осужден за преступление, предусмотренное ст. 309 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранения или перевозка наркотический и психотропных веществ без цели их сбыта", - добавили правоохранители.

Геннадий Мазуренко
Фото: zt.npu.gov.ua
Геннадий Мазуренко

Всех, кто располагает информацией об их местах пребывания, попросили обратиться в полицию по номеру 102 или (04143) 2-11-02, (0412) 40-74-20.

Напомним, что в 2016 году проверка Райковской колонии обнаружила массовые нарушения содержания заключенных. На 512 осужденных в столовой было только 30-40 тарелок и ложек. Воды не было. В меню предусмотрены салаты из свежих овощей, но "ни одного овоща на территории столовой обнаружено не было, как и следов мяса в супе". Лица, помещенные в дисциплинарный изолятор, не имеют доступа к питьевой воде, поскольку кранов нет. Вода предоставлялась по требованию.



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