В Киевской области водитель, убегая от полиции, выбросил пакет с оружием
Мужчину хотели остановить за нарушения правил дорожного движения.
На трассе Киев-Харьков, полицейские пытались остановить водителя за нарушение правил дорожного движения, однако он попытался скрыться и в процессе бегства выбросил на обочину пакет с оружием. Об этом сообщат пресс-центр Нацполиции.
Вскоре полицейские остановили нарушителя. Им оказался 31-летний житель черниговской области. Мужчина уже имел проблемы с законом за незаконное хранение оружия и другие правонарушения.
В ходе осмотра пакета, полицейские выяснили, что там находились пистолет «Форт-12», глушитель, 14 патронов калибра 9 мм.
Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение судебно-баллистической экспертизы.
Задержанный находится в изоляторе временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).
Напомним, в октябре в Донецкой области задержали мужчину, который торговал гранатами по 500 грн. Злоумышленника задержали в процессе второго этапа оперативной закупки гранат.