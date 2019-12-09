В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму

Ребенку не купили компьютерную игру, которую он просил.

В Херсоне 10-летний мальчик покончил с собой из-за того, что мать не купила ему новую компьютерную игру.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции области.

На месте происшествия следователи не обнаружили на теле ребенка признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение.

Как рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции области Ярослав Шанько, семья на учете у социальных служб не находилась, мальчик характеризовался только положительно, хорошо учился и занимался спортом.

По словам матери погибшего, ребенок хотел новую компьютерную игру. Женщина пообещала купить ее позже. Мальчик сильно обиделся и ушел в свою комнату, а когда мать через некоторое время зашла туда, он уже не дышал.

Открыто уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой (самоубийство). Правоохранители изъяли личные вещи мальчика и устанавливают окончательные причины такого поступка.

Напомним, летом в Херсонской области совершила самоубийство 9-летняя девочка.