В Новой Зеландии началось извержение вулкана

Около 20-ти человек считаются пропавшими без вести.

Фото: cnn.com

В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд началось извержение вулкана. 20 человек пострадало, один погиб. Об этом пишет CNN.

Ресурс NZ Herald сообщает, что по меньшей мере, погибли пять человек. Многие получили ожоги.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что еще рано говорить на сколько серьезные травмы у пострадавших. Кроме того, среди раненых, скорее всего, есть туристы.

На момент извержения на острове было около 50 человек. Эвакуировано 23 человека, один из которых скончался от полученных травм. Около 20-ти человек считаются пропавшими без вести.

«Сначала считалось, что на острове или рядом с ним (вулканом) во время извержения находились около 100 человек, теперь мы считаем, что их было меньше 50», - отметили в местной полиции.

Кроме того, правоохранители предполагают, что количество погибших может возрасти.

На данный момент остров покрыт пеплом и вулканическими материалами, ученые не знают, произойдет ли еще одно извержение в течение 24 часов.

Напомним, в июле 2018 года на самом большом острове на Гавайях из-за извержения вулкана было травмировано 23 человека. Вулканическая лава затопила значительную территорию и разрушила около 30 домов.