В Кременчуге мужчина во время ссоры застрелил отца

Полиция выясняет обстоятельства преступления.

В Кременчуге мужчина во время ссоры застрелил отца
Фото: pl.npu.gov.ua

В Кременчуге полиция задержала 38-летнего мужчину по подозрению в убийстве его отца.

Об этом сообщается на сайте полиции Полтавской области.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением в области сердца. Пенсионер скончался в больнице.

"В убийстве 66-летнего мужчины подозревают его 38-летнего сына. По предварительной информации, мужчина выстрелил в сторону пенсионера во время ссоры", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали патрульные и изъяли у него предполагаемое орудие преступления - пистолет Флобера.

Начато досудебное расследование. Назначены экспертизы. Продолжаются следственные действия.

Фото: pl.npu.gov.ua

Напомним, в Ровенской области 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера за отказ одолжить деньги.

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