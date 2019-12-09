В Кременчуге мужчина во время ссоры застрелил отца
Полиция выясняет обстоятельства преступления.
В Кременчуге полиция задержала 38-летнего мужчину по подозрению в убийстве его отца.
Об этом сообщается на сайте полиции Полтавской области.
Отмечается, что пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением в области сердца. Пенсионер скончался в больнице.
"В убийстве 66-летнего мужчины подозревают его 38-летнего сына. По предварительной информации, мужчина выстрелил в сторону пенсионера во время ссоры", - говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали патрульные и изъяли у него предполагаемое орудие преступления - пистолет Флобера.
Начато досудебное расследование. Назначены экспертизы. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Ровенской области 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера за отказ одолжить деньги.