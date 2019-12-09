В Черниговской области отравилось трое детей, умер 9-летний мальчик

Двое других детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В селе Стахорщина Новгород-Северского района Черниговской области отравилось неизвестным веществом трое детей трое детей 2005, 2007 и 2010 годов рождения. Самый младший ребенок умер, остальные доставлены в больницу. Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

"Дети в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы, где один умер", - сказано в сообщении.

Отмечается, что двоих выживших детей доставили в областную детскую больницу. Проводится выяснение обстоятельств трагедии, открыто уголовное производство.

Представительница областной полиции Юлия Ковтун сообщила, что по предварительной информации дети, гуляя на улице попробовали борщевик и запили его водой из реки, передает "Укринформ".

Некоторые виды борщевика - ядовитые. Ворсинки растения и сок вызывают ожоги, тошноту, удушье, повышение температуры, аллергическую реакцию, вследствие чего на теле могут остаться шрамы.

Напомним, в сентябре на Закарпатье в городе Мукачево произошло массовое отравление детей в школе, три ребенка попало в реанимацию. В больницу поступило трое школьников с потерей сознания, судорогами, а еще трое - с отравлением средней тяжести. Позже одного ребенка довезли родители. Все дети жаловались на сильную головную боль и тошноту.

По предварительной информации, дети отравились газом из баллончика.